Lebensversicherung : Garantiezins soll auf 0,5 Prozent sinken

Wegen der Niedrigzinsphase empfiehlt die Deutsche Aktuarvereinigung eine weitere Absenkung zum Jahreswechsel 2020/21. Das Bundesfinanzministerium muss noch zustimmen – hat dies in der Vergangenheit aber fast immer getan.

Von Brigitte Scholtes

Wer künftig eine Lebensversicherung abschließen will, muss sich auf einen niedrigeren Garantiezins einstellen. Die Versicherungsmathematiker der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) empfehlen, den Zinssatz von 0,9 auf 0,5 Prozent zu senken. Er gilt nur für Neukunden und das wahrscheinlich von 2021 an.

Die letzte Entscheidung dazu fällt das Bundesfinanzministerium. In der Vergangenheit ist es meist den Empfehlungen gefolgt. Nur 2016 ist es abgewichen. Da hatte die DAV nämlich 1,0 Prozent vorgeschlagen, am Ende wurde der Garantiezins auf 0,9 Prozent gesenkt. Dass er sinken wird, gilt als sicher. Denn am niedrigen Zinsumfeld wird sich mittelfristig nichts ändern. Das ist spätestens seit der Zinsentscheidung der EZB im September klar. So wird es für die Versicherer immer schwieriger, einen ausreichenden Zins zu erwirtschaften.

Info Das sind die größten Lebensversicherer Gemessen an den verdienten Beiträgen waren 2018 folgende Unternehmen nach Angaben der Bafin die größten: Allianz Leben⇥21,9 Mrd. Euro R+V Lebenvers. ⇥5,4 Mrd. Euro Aachen Münchener ⇥5 Mrd. Euro Debeka Leben ⇥3,6 Mrd. Euro Zurich Deutscher Herold⇥3,3 Mrd. Euro

Die Branche hofft, dass das Ministerium zügig entscheidet, damit zum Jahreswechsel 2020/21 die Änderungen wirksam werden könnten. Denn für die Umsetzung benötige man Zeit, sagte ein Sprecher der deutschen Versicherungswirtschaft. Die neue Tarifgeneration müsse entsprechend neu kalkuliert und in die IT überführt werden.

Der Garantiezins heißt in der Branche korrekt „Höchstrechnungszinssatz“. Denn er garantiert nicht diesen Zinssatz, sondern er stellt die Höchstgrenze dar. Die Versicherungsgesellschaften können also auch einen geringeren Zinssatz als Grundlage anbieten, den die Kunden auf jeden Fall erhalten. Doch aus Gründen des Wettbewerbs verzichten sie meist darauf. Dieser Höchstrechnungszinssatz wird errechnet aus der Durchschnittsrendite der letzten zehn Jahre, die die sicheren zehnjährigen Staatsanleihen in Europa erbracht haben. Denn die Versicherungen sollen den Zins wirtschaftlich tragen können, weil sie ja langfristig für ihre Kunden deren Kapital verwalten.

Doch auch die Bestandskunden, also diejenigen, die schon eine Police besitzen, spüren die Niedrigzinsen immer deutlicher. Einige, darunter der Marktführer Allianz, haben schon angekündigt, dass sie die laufende Verzinsung für 2020 senken wollen. Diese laufende Verzinsung errechnet sich aus dem Garantiezins plus der Überschussbeteiligung, dem also, was die Versicherer mit ihrer Anlagestrategie erwirtschaften. Glück hat, wer noch einen alten Vertrag hat mit einer noch höheren Zinsgarantie. Daran müssen die Versicherungen sich halten. Ausgezahlt wird am Ende der Laufzeit dann die Gesamtverzinsung, zu der zählt neben Garantiezins und Überschussbeteiligung auch der Schlussüberschuss. Diese Gesamtverzinsung liegt bei der Allianz Leben für 2020 bei klassischen Lebens- und Rentenversicherungen bei 3,1 Prozent.