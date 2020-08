Übertragung im Netz : Computerspielmesse Gamescom feiert rein digital Eröffnung

Die Gamescom in Köln gehört zu den Fixpunkten der Videospielbranche – in diesem Jahr findet sie nur digital statt (Archivbild). Foto: dpa/Christophe Gateau

Köln Zocker, Technik-Nerds, Geschäftsleute – die Gamescom in Köln war Jahr für Jahr ein Fixpunkt für die Computer- und Videospielszene. 2020 werden die Massen fernbleiben, die Messe findet rein digital statt. Kann das funktionieren? Am Donnerstag wird die Eröffnung gefeiert.

Die erste rein digitale Ausgabe der Video- und Computerspielmesse Gamescom in Köln feiert am Donnerstagabend mit einer im Netz übertragenen Show Eröffnung. Die Macher der „Opening Night“ versprechen ihren Zuschauern unter anderem diverse Spiele-Ankündigungen und Trailer. Präsentiert wird der Abend von dem in der Branche bekannten Moderator Geoff Keighley.