Warenhaus Galeria will sich mit Lidl und Ikea verbünden

Das durchschnittliche Galeria-Warenhaus hat im Schnitt etwa 15.000 Quadratmeter und müsste tatsächlich nennenswert Platz machen für potenzielle Partner. Für Ikea sind zwar dem Vernehmen nach „nur“ Abholstationen in den Galeria-Niederlassungen geplant, aber selbst die verschlingen bei einem Konzern, dessen Möbelhäuser in der Spitze doppelt so groß sind wie die Galeria-Häuser, gewaltige Flächen. Für die Skandinavier, die dabei sind, ihre Präsenz in den deutschen Innenstädten zu verstärken (die großen Häuser liegen in der Regel in Randlagen), könnte der Deal dagegen lohnenswert sein. Der Konzern hat unter dem Begriff „Planungsstudios“ eigene City-Formate aufgelegt mit Standorten, die gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind für Kunden, die vielleicht auch nur eine Bestellung aufgeben wollen. Mittlerweile gibt es laut Unternehmen bereits acht solcher Formate. In Potsdam zog Ikea beispielsweise in die Räume einer ehemaligen C&A-Filiale.