Nach Holding-Insolvenz Signa Retail sucht einen Käufer für Galeria

Gesamtverkauf Das wäre die Variante, die allen Beteiligten am liebsten wäre: Ein Investor übernimmt die gesamte Warenhausgruppe. Aber wer sollte das sein? „Die Spanier haben schon vor Jahren abgewinkt, und die gehören zu den wenigen, die das Warenhausgeschäft verstehen“, sagt der Mönchengladbacher Handelsexperte Gerrit Heinemann zu Spekulationen über einen möglichen Galeria-Käufer aus Südeuropa. In seiner Einschätzung spielt er eher auf die Textilgruppe Inditex als auf Europas größten Warenhauskonzern El Corte Inglès. „Vertikal, schnell, Lieferung on demand, also auf Anforderung“, sagt Heinemann und beschreibt so das, was beispielsweise Inditex auszeichnet – und das, was viele bei Galeria nicht sehen. Fazit: Das Warenhaus als Komplettmodell gibt es so oder in ähnlicher Form „eigentlich nur noch in Spanien, Frankreich, Großbritannien, den USA und Japan“, wie der Handelsexperte Jörg Funder von der Fachhochschule Worms schon im März erklärte. Und da ist kein Kandidat in Sicht. Wer sonst noch infrage käme? Vielleicht einer aus dem Kreis der arabischen Investoren, die René Benko schon eine Abfuhr erteilten? Wohl kaum. „Der Jetset fliegt eher nach Dubai als umgekehrt“, glaubt Heinemann. Motto: Wenn die Scheichs investieren, dann vielleicht eher in Luxus.