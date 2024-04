Schließungen bei Galeria Die Kaufhaus-Ära ist zu Ende

Für Experten war es längst nur noch eine Frage der Zeit. Die Leerstände in den Innenstädten, die Insolvenzen großer Modeketten, die Schließung klassischer Warenhäuser: Vor allem die mittelgroßen deutschen Städte haben nach Ansicht von Fachleuten den Sprung in die Moderne verpasst, an alten Enden zu lange weitergestrickt. Haben Fußgängerzonen verlängert, die Infrastruktur an Autos angepasst, das Thema Wohnraum weitestgehend ignoriert. Die Misere der einst so stolzen Warenhausketten Karstadt und Galeria Kaufhof war absehbar. Und sie ist nur ein Teilresultat des gemeinschaftlichen Augenverschließens von Politik und Wirtschaft.