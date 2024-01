Warenhaus Galeria: Kommt der nächste Insolvenzantrag?

Die Spekulationen um einen baldigen Insolvenzantrag der Essener Warenhauskette Galeria verdichten sich. Am Montag war im Umfeld des Unternehmens die Rede davon, dass dies bereits an diesem Dienstag, spätestens am Mittwoch der Fall sein könnte. Zuvor hatten die „Süddeutsche Zeitung“ und die „NZZ“ von einem bevorstehenden Insolvenzantrag berichtet. Es wäre das dritte Verfahren binnen weniger als vier Jahren. Im April 2020 und im Oktober 2022 hatte Galeria ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung beantragt; in beiden Fällen hatten die Gläubiger des Unternehmens auf Forderungen in Milliardenhöhe verzichtet.