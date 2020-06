Warenhauskonzern : Fanderl gibt bei Karstadt-Kaufhof auf

Sechs Jahre lang genoss Stephan Fanderl bei Karstadt und später bei Galeria Karstadt Kaufhof das Vertrauen der Eigentümer. Jetzt will er seinen Stuhl räumen. Die Lage erscheint wieder mal verfahren.

Nicht, dass über die Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof nicht schon genug gerätselt würde. Umsatzverluste durch corona-bedingte Schließungen der Häuser, Flucht in das Schutzschirmverfahren, die Ankündigung, dass weiterer Personalabbau unumgänglich sei – all das hat die Stimmung verdüstert und die Sorgen der Mitarbeiter um ihre Jobs verstärkt. Jetzt gibt es auch noch einen Wechsel an der Spitze: Unternehmenschef Stephan Fanderl hat seinen Rücktritt angeboten.

Persönlich Stephan Fanderl wurde 1963 in Ingolstadt geboren. Er studierte nach Abitur, kaufmännischer Lehre und Wehrdienst Betriebswirtschaft in Regensburg und Köln.

Womöglich ist Fanderl mit seinem Angebot einem Rauswurf zuvorgekommen. Er könnte noch in dieser Woche abberufen werden, hatten Insider zuvor erklärt. Von Missmanagement-Vorwürfen war die Rede. Die Gewerkschaft Verdi hatte ohnehin längst das Vertrauen verloren und von „Versagen der Geschäftsführung“ gesprochen. Fanderl war zuletzt völlig aus dem Blickfeld verschwunden. Er sei „krankheitsbedingt seit Mitte März nicht mehr in die Führung der Geschäfte eingebunden“, erklärte er.

Die Zeit drängt. Am 22. Juni soll dem Gläubigerausschuss das Zukunftskonzept für Galeria Karstadt Kaufhof präsentiert werden. Am Montag gab es an fast allen Standorten Betriebsversammlungen. Zusätzlich hatte Verdi beispielsweise zu Aktionen in Neuss, Krefeld und Düsseldorf aufgerufen. Für diese Woche sind weitere Gespräche geplant.