Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof stellt erneut Insolvenzantrag

Passanten gehen an der Filiale von Galeria Karstadt im Stadtpalais in der Brandenburger Straße vorbei. Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat beim Amtsgericht Essen einen Insolvenzantrag gestellt. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag in Essen mit.

Foto: dpa/Soeren Stache