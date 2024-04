Insolventer Warenhauskonzern Kommt die Galeria-Zentrale nach Düsseldorf?

Fest steht dagegen, dass der Warenhauskonzern ein weiteres Mal in größerem Stil Stellen streichen wird: In der Essener Hauptverwaltung müssen 450 der 900 Beschäftigten gehen. Der notwendige Personalabbau im Filialgeschäft stehe erst fest, wenn klar sei, wie viele Niederlassungen übernommen würden, so Denkhaus. Das sei erst Ende April klar. Aber auch in den Filialen dürfte die Zahl der Beschäftigten, die das Unternehmen verlassen sollen, wieder deutlich vierstellig sein. Aktuell hat Galeria noch etwa 12.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denkhaus erklärte, es solle ein „sozialverträgliches Paket mit einer Transfergesellschaft“ für acht Monate geben. Welche Beschäftigten im Zweifel auf Abfindungen in welcher Höhe hoffen dürfen, bleibt auch noch unklar. Mit den verbliebenen Beschäftigten solle Galeria eine „mittelständische Struktur“ bekommen. Im Mittelpunkt der Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern stünden der Interessenausgleich und ein Sozialplan. Was die Unternehmenszentrale angeht, wird aktuell über einen Umzug nach Düsseldorf spekuliert. Dazu wollten sich die Beteiligten am Mittwoch aber nicht äußern. Der Mietvertrag in der aktuellen Unternehmenszentrale läuft nach Angaben von Denkhaus im kommenden Jahr aus. Und wenn die Hälfte der Menschen weg ist, braucht man auch nicht mehr so viel Platz. Womöglich, so wird spekuliert, finde die verbliebene Belegschaft dann in einer Galeria-Filiale Platz.