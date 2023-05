Warenhaus Galeria-Insolvenzverfahren beendet

Jedenfalls sticht entgegen der weitverbreiteten These das Argument, die Warenhäuser seien Innenstadt-Magneten, schon längst nicht mehr. Im Gegenteil: Einer Studie der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) zufolge sind, gemessen an den Besucherzahlen, die Galeria-Häuser deutlich schlechter durch die jüngsten Krisen gekommen als die Läden im Umfeld der früheren Konsumtempel in den Stadtzentren. Ermittelt wurden mithilfe von GPS-Daten die Besucherströme seit 2019, also die Zeit vor Corona, die Hochzeit der Pandemie und die Zeit danach. Ein Fazit: Die durchschnittliche Kundenfrequenz in den 56 untersuchten Warenhäusern sei zuletzt „um bis zu 20 Prozent und damit deutlich unter dem Vorkrisenniveau geblieben“, heißt es in der GMA-Studie. Am schlimmsten traf es demnach Filialen in Städten mit mehr als einer halben Million Einwohner. Galeria sei „nur noch in den wenigsten Fällen ein stabiler Frequenzanker“, schreiben die Studienautoren.