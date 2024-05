Warenhaus-Zukunft „Prinzip Hoffnung wird bei Galeria nicht funktionieren“

Denkhaus war am Dienstag nach der Entscheidung der Gläubiger erleichtert. Hätten Sie nicht zugestimmt, wäre das einer Katastrophe gleichgekommen, weil es dann möglicherweise Interessenten für einzelne Häuser oder Häuserpakete gegeben hätte, aber keine Verpflichtung der Käufer, auch die Belegschaft in diesen Niederlassungen zu übernehmen. Das Geschäft wäre zum Stillstand gekommen. Die Gläubiger hätten dann vermutlich vollends in die Röhre geschaut. So bleibt bei angemeldeten Forderungen von 886 Millionen Euro wenigstens eine Befriedigungsquote zwischen zwei und drei Prozent. Für die 1400 Beschäftigten, die ihren Job verlieren, gibt es die Möglichkeit, für acht Monate in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Das ist so mit dem Gesamtbetriebsrat vereinbart worden.