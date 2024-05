Essener Warenhauskonzern Galeria-Gläubiger verlieren erneut viel Geld

Im Grunde hat Stefan Denkhaus nur das ausgesprochen, was ohnehin alle Beteiligten seit geraumer Zeit wissen. Nämlich, dass dem Warenhauskonzern Galeria die Zerschlagung droht – also der Verkauf einzelner Filialen an potenzielle Interessenten, wenn die Gläubiger an diesem Dienstag dem Insolvenzplan nicht zustimmen sollten. Dann wäre das Unternehmen mit der weit mehr als 100 Jahre alten Geschichte seiner Vorläufer am Ende. Also werden alle am Dienstag wohl wieder Ja sagen und den Insolvenzplan durchwinken, damit das Gericht danach auch noch mal zustimmen kann und Denkhaus das Unternehmen wie geplant im Juli an die neuen Eigentümer übergeben kann.