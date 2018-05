Berlin: Gabriel erntet viel Kritik mit Siemens-Posten

Berlin Der frühere Außen- und Wirtschaftsminister will im März 2019 in den Verwaltungsrat des neuen Zug-Konzerns Siemens Alstom wechseln.

Der bevorstehende Wechsel des früheren Außen- und Wirtschaftsministers Sigmar Gabriel (SPD) in den Verwaltungsrat des neuen deutsch-französischen Zug-Konzerns Siemens Alstom sorgt für eine Kontroverse über den Einfluss von Konzernen und Lobbyisten auf die Politik. Er habe die Bundesregierung umfassend über seine Berufung in das Kontrollgremium informiert, erklärte der frühere SPD-Chef. "Selbstverständlich" halte er sich an die gesetzliche Vorgabe für ehemalige Regierungsmitglieder, wonach bis zum Wechsel mindestens eine Karenzzeit von einem Jahr verstrichen sein soll. Gabriel will den Posten erst im März 2019 antreten, zwölf Monate nach seinem Ausscheiden als Außenminister. Dennoch löste seine Berufung viel Kritik der Opposition und von Anti-Lobbyismus-Organisationen aus.