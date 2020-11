Wegen der Corona-Pandemie : G20 bereiten Schuldenerleichterungen für arme Länder vor

Berlin Weil ärmere Länder besonders von der Corona-Pandemie betroffen sind, wollen die Industrie-und Schwellenländer ihnen teilweise die Schulden erleichtern. Dafür haben die G20-Staaten jetzt erst Schritte unternommen.

Die Finanzminister der G20-Staaten haben sich auf erste Schritte zu Schuldenerleichterungen für arme Länder in der Corona-Krise verständigt. Damit sollen Schuldenrestrukturierungen international besser koordiniert werden, bei Bedarf sollen Verbindlichkeiten auch erlassen werden, wie das Bundesfinanzministerium am Freitag in Berlin mitteilte. "Das ist ein starkes Signal internationaler Solidarität", sagte Finanzminister Olaf Scholz. Die Grundlage für weitreichende Schulderleichterungen sei damit geschaffen. "Damit leisten wir unseren Beitrag, dass auch die Schwächsten vernünftig durch die Krise kommen können." Denn viele arme Staaten stehen wegen der hoher Sonderlasten durch die Coronavirus-Pandemie vor dem Kollaps.