Luftfahrt Fußball-EM bringt Eurowings Sonderboom

Hauptgrund für das allgemein wachsende Geschäft ist die ungebremste Freude der Bürgerinnen und Bürger an Urlaubsreisen. Insgesamt bietet Eurowings von 26 Flughäfen 426 Flüge pro Woche nach Mallorca im Sommer an. Aber auch Geschäftsreisende würden wieder mehr fliegen – unter anderem zu Messen, sagte Bischof. In diesem Zusammenhang lobte er den Airport Düsseldorf, der in Kooperation mit Eurowings eine Fast-Lane für eine besonders schnelle Kontrolle von Passagieren nach Berlin und Hamburg eingerichtet hat. „Wir haben da eine großartige Zusammenarbeit“, sagte er. Nun wird für Düsseldorf geprüft, die Fast-Lane auch auf einige vergleichbare Ziele auszudehnen, also insbesondere nach München. Bischof stellt aber klar, Eurowings halte es grundsätzlich nur für sinnvoll, innerdeutsche Flüge anzubieten, wenn die Zugreise hin und zurück mindestens acht Stunden brauche.