Turnier-Unterkünfte So teuer sind die Hotels während der EM

Zu den nordrhein-westfälischen Städten, in denen ab dem 14. Juni Spiele der Fußball-Europameisterschaft ausgetragen werden, gehören mit Dortmund und Gelsenkirchen zwei EM-Standorte, an denen vor dem Turnier die Hotelpreise am stärksten gestiegen sind. Nach Angaben des Online-Sportwettenanbieters Betway sind die Preise gegenüber den Normalpreisen, die die Hoteliers ansonsten im Juni und Juli verlangen, in Dortmund um 133 und in Gelsenkirchen um 103 Prozent gestiegen; bei den anderen Austragungsorten erreicht nur Stuttgart (132 Prozent plus) das Steigerungsniveau von Dortmund. In Düsseldorf ist eine Anhebung um 82, in Köln um 72 Prozent festgestellt worden. Am günstigsten kommt man in Leipzig weg, wo man „nur“ 68 Prozent mehr zahlen muss.