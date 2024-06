Fußball-Nationalelf Trikot-Hype in Pink und Lila

Dann gibt’s den Dress in Pink-Lila, von dem der Anbieter und Noch-Nationalmannschaft-Ausrüster Adidas sagt, es sei das bestverkaufte Auswärtstrikot einer deutschen Nationalelf überhaupt. Der letzte Schrei sozusagen, bei dem Ex-Manager Oliver Bierhoff freimütig einräumte, es gehe um den Verkauf. Merchandising statt Tradition also. Was konkrete Zahlen angeht, hüllt sich das Unternehmen aus dem fränkischen Herzogenaurach allerdings in Schweigen.