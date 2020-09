Insolvenzen : Furcht vor Zombiefirmen wächst

Düsseldorf Die Zahl der Insolvenzen ist in NRW im Juli um fast 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Viele Experten machen dafür die verlängerte Aussetzung der Insolvenzantragspflicht verantwortlich. 2021 droht eine Pleitewelle.

Die Zahlen, die das Statistische Landesamt in Nordrhein-Westfalen am Freitag veröffentlicht hat, sehen auf den ersten Blick positiv aus. Die Zahl der Insolvenzen in NRW ist im Juli gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat auf 1780 gesunken. Und trotz der durch den Shutdown im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise habe die Zahl der beantragten Insolvenzverfahren im Juli unter dem Zwölfmonatsdurchschnitt des vergangenen Jahres (2100 Verfahren) gelegen, so die Statistiker.