Fußball-Europameisterschaft In der Wirtschaft bleibt das Euro-Sommermärchen aus

Die Einschätzung von Michael Grömling, Leiter des Bereichs Makroökonomie und Konjunktur beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, ist eindeutig: „Sportliche Großereignisse sind kein Konjunkturfeuerwerk.“ Mit anderen Worten; Ein konjunkturelles Sommermärchen wird es nicht geben. Zwar zeigt der Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung in den 2000-er Jahren, dass das Wachstum 2006 (plus 3,8 Prozent) und 2007 (plus drei Prozent) deutlich stärker ausfiel als in den meisten anderen Jahren. Aber damals befand sich die deutsche Wirtschaft dank starker Weltwirtschaft und entsprechender Exportaussichten ohnehin im Höhenflug. Womöglich wäre das Wachstum 20007 sogar noch höher ausgefallen, wenn nicht zu Beginn des Jahres die Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent erhöht worden wäre. Von Euphorie kann anno 2024 keine Rede sein. Die Wirtschaftsleistung ist im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent geschrumpft, und bei der Prognose ist Deutschland EU-Schlusslicht.