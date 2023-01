Reales Umsatzminus erwartet Für den Handel wird es auch 2023 schwierig

Trotz vermutlich sinkender Inflationszahlen wird der deutsche Einzelhandel das Jahr 2023 nach eigener Einschätzung mit einem preisbereinigten Minus beenden. Der Präsident des Handelsverbands Deutschland (HDE), Alexander von Preen, erwartet für das laufende Jahr eine nominale Umsatzsteigerung um zwei Prozent auf 644,5 Milliarden Euro, real aber einen Rückgang um rund drei Prozent. Ein Minus in ähnlicher Größenordnung hat es laut HDE-Chefvolkswirt Olaf Roik zuletzt 2009 mit damals 3,3 Prozent gegeben. Das sei aber in Zeiten der Bankenkrise gewesen und mit der heutigen Situation nicht zu vergleichen, erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Zwar bleibt der Onlinehandel in Deutschland mit einem Plus von nominal acht und real vier Prozent ein Wachstumstreiber, aber auch das ändert nichts an der eher pessimimistischen Prognose. Stationär bleibt der Schätzung zufolge nominal gerade mal ein Plus von 1,1 Prozent, das sich aber durch die Inflation in ein Vier-Prozent-Minus verkehren könnte.