Fünf Jahre später : Nagelprobe für den Mindestlohn

Berlin Fast fünf Jahre nach der Einführung der gesetzlichen Lohnuntergrenze fällt die Bilanz bisher positiv aus: Dem Jobwunder machte sie nichts aus. Doch die Bewährungsprobe steht ihr im Konjunkturabschwung bevor.

Was haben die Kritiker vor dem Start des gesetzlichen Mindestlohns geunkt! Bis zu 900.000 Arbeitslose prophezeite Hans-Werner Sinn, einer der profiliertesten deutschen Ökonomen. Nachdem 2015 der Mindestlohn von damals 8,50 Euro pro Stunde eingeführt worden war, passierte aber nichts dergleichen. Im Gegenteil: Die Beschäftigung explodierte, auch und gerade in den unteren Lohngruppen. Fünf Millionen Erwerbstätige und drei Millionen sozialversicherungspflichtige Jobs zählt Deutschland heute mehr als damals. Die Stundenlöhne unterer Einkommensgruppen machten einen Sprung nach oben.

Zugleich stiegen die Stundenlöhne merklich. Die Mindestlohnkommission stellte schon zum Start 2015 einen Lohnsprung um über sieben Prozent gegenüber 2014 in den vom Mindestlohn stark betroffenen Branchen fest. „Am unteren Rand der Lohnverteilung waren nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns deutliche Lohnsteigerungen zu verzeichnen“, erinnert sich Jan Zilius, der Chef der Mindestlohnkommission. Profitiert hätten insbesondere Arbeitnehmer in Ostdeutschland, Minijobber, Geringqualifizierte und Frauen. Der Mindestlohn löste jedoch das Armutsproblem nicht – weil Betroffene nicht armutsgefährdet waren oder der Lohnanstieg nicht ausreichte, um das Haushaltseinkommen entscheidend zu erhöhen. „Eine Anforderung, die der gesetzliche Mindestlohn als arbeitsmarktpolitisches Instrument nicht erfüllen kann, ist der umfängliche Schutz vor Armut“, meint Zilius.

Viel hängt davon ab, ob das Verfahren der Mindestlohnfindung die härter werdenden politischen Auseinandersetzungen übersteht. Anders als in Frankreich oder Großbritannien legt in Deutschland eine unabhängige Kommission den jährlichen Anstieg des Mindestlohns fest, nicht die Regierung. Dabei ist die mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern austarierte Kommission gesetzlich an strenge Maßstäbe gebunden. So soll der Mindestlohn der Entwicklung der Tariflöhne folgen, Inflation und Konjunkturlage berücksichtigen. Im Ergebnis ist der Mindestlohn bisher nur maßvoll angehoben worden. Deutschland liegt mit aktuell 9,19 Euro pro Stunde im EU-Vergleich im Mittelfeld, obwohl es jahrelang Wachstumsmotor war.