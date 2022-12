Im Kampf gegen Inflation und Krebs Fünf Frauen gegen die Krisen

Sie machen oft die besseren Abiture, stellen die Mehrheit der Studierenden und ziehen immer häufiger in die Top-Etagen der Unternehmen ein: Es liegt auch an Frauen, wie Deutschland sich aus den Problemen herauskämpft. Wir stellen fünf Frauen vor, die optimistisch stimmen.



Hoffnungsträgerin für Sparer Wenn man nach einflussreichen Frauen in der europäischen Wirtschaft sucht, kommt man an Isabel Schnabel nicht vorbei. Und wenn man an das kommende Jahr denkt, ist die promovierte Ökonomin mit Lehrstuhl an der Uni Bonn sogar die große Hoffnungsträgerin der deutschen Sparer. Seit drei Jahren ist sie Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB), und als solches entscheidet die 51-Jährige mit über die weiteren Zinserhöhungen in der Eurozone. Das indes ist ein schmaler Grat, weil Schnabel und Co. auch im Auge haben müssen, dass sie die Konjunktur im Euroland nicht abwürgen. Da hat die ehemalige Wirtschaftsweise, die in Dortmund geboren und dort bei der Deutschen Bank eine Lehre zur Bankkauffrau gemacht hat, eine zentrale Funktion an der Seite der EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die keine Ökonomin ist.



Forscherin gegen Krebs Özlem Türeci hat schon als Mit-Erfinderin des Corona-Impfstoffes Medizingeschichte geschrieben. Mit ihrem Mann hatte sie das Unternehmen Biontech gegründet, dessen Impfstoff der Pandemie den Schrecken nahm. Doch die Tochter eines türkischen Arztes, die mit vier Jahren nach Niedersachsen kam und sich an der Uni Mainz habilitierte, will mehr: Als medizinische Vorständin von Biontech möchte die 55-Jährige nun die mRNA-Technologie für den Kampf gegen Krebs nutzbar machen. Ziel ist die Entwicklung einer individualisierten Krebstherapie. Mit der Impfung durch den Botenstoff (mRNA) eines krebstypisch veränderten Proteins soll dem Körper ein Steckbrief für die Tumorzellen übergeben werden. Das soll das Immunsystem aktivieren, die Krebsauslösenden Proteine zu jagen und auszuschalten. Der Bundespräsident lobte Türeci als „Beispiel für Menschen überall auf der Welt“.