Kalte Temperaturen erhöhen Verbrauch Füllstand der deutschen Gasspeicher geht weiter zurück

Die Füllstände werden immer mit Verzögerung mitgeteilt. Einige Speicher in Deutschland waren laut den am Freitag veröffentlichten GIE-Daten noch zu 100 Prozent gefüllt, vereinzelt sind die Füllstände sogar gestiegen. Aus Sicht der Bundesnetzagentur ist die Gasversorgung in Deutschland „im Moment stabil“. Die Versorgungssicherheit sei derzeit gewährleistet.