Reiseanbieter ist pleite Bekommen FTI-Kunden ihr Geld zurück? Was Urlauber wissen müssen

FTI erklärt, dass alle geplanten Pauschalreisen in den nächsten vier Wochen storniert werden. Zusammen mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter und dem Reisesicherungsfonds sei entschieden worden, alle Reisebuchungen über die FTI Touristik, die Vertriebsmarke 5vorFlug und die BigXtra Touristik mit Abreisetermin bis einschließlich Freitag, 5. Juli, zu stornieren, teilte das Unternehmen am Freitag in München mit. Ob Pauschalreisen ab 6. Juli von anderen Anbietern durchgeführt werden können, sei offen. Gemeint sind Kombinationsreisen von Flug und Hotel. Weil FTI unter dem Namen Big Xtra Reisen auch für andere Vertriebspartner organisiert hatte, müssen Kunden aufpassen. Auch so manche Reise, die über Supermärkte verkauft wurde, könnte von der Insolvenz betroffen sein. Kunden müssen also im Kleingedruckten nachschauen, wer ihr wirklicher Veranstalter ist.