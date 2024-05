Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam Wie teuer ist ein Feiertag?

Tag der Arbeit am 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag und Fronleichnam: Der Mai steckt in diesem Jahr voller Feiertage, die noch dazu alle auf Werktage fallen. Das ist gut für Arbeitnehmer, die sich über mehr Freizeit und so manches verlängerte Frühlings-Wochenende freuen können. Die deutsche Wirtschaft kommt die Feiertagsflut hingegen teuer zu stehen. Das bestätigt der Ökonom Christoph Schröder vom Institut der deutschen Wirtschaft. Der Hauptgrund dafür ist eine geringere Produktivität an arbeitsfreien Tagen. Einiges von dem, was am Feiertag liegen bleibt, wird später zwar nachgeholt – aber längst nicht alles. Wie teuer ist ein Feiertag eigentlich?