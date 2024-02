Ankündigung per Instagram-Selfie Bundesregierung will Start-ups mit 3,5 Milliarden Euro fördern

Der Start-up-Szene ist dagegen eher weniger zum Lachen zumute. Das Geld sitzt bei Investoren nicht mehr so locker, steigende Zinsen, politische Unsicherheiten und die anhaltende Inflation stürzten viele Gründerinnen und Gründer in eine Krise. Fast 300 junge Unternehmen meldeten 2023 Insolvenz an, wie der Start-up-Verband gemeinsam mit dem Datendienst Startupdetector ermittelte. Das waren 65 Prozent mehr als 2022 und 33 Prozent mehr als 2021. Auf die Neuigkeit vom Bund reagiert die Szene mit gemischten Gefühlen: „Der Zukunftsfonds ist ein entscheidender Hebel, um den Venture-Capital-Markt in Deutschland weiter zu stärken und den Wachstumskurs von Start-ups zu unterstützen. Gut, dass es jetzt weitergeht. Die geplante Weiterentwicklung begrüßen wir“, sagte Christoph Stresing, Geschäftsführer des Start-up-Verbands. Gleichzeitig erhoffe man sich noch mehr Unterstützung vom Bund: „Trotz dieser positiven Maßnahmen ist Deutschland in Sachen Start-up-Finanzierung immer noch schwächer aufgestellt als vergleichbare europäische Standorte“, so Stresing. Daher dürfte man in den Anstrengungen nicht nachlassen. Das Geld sei da, es müsse aber auch zukunftsorientiert investiert werden. Dafür sei es notwendig, mehr Kapital von institutionellen Investoren zu mobilisieren. „Andernfalls verlieren wir mittelfristig unsere Relevanz als Innovationsstandort“, sagte Stresing.