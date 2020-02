Tierartikel : Fressnapf will Kunden nach einer Stunde beliefern

Mit einem eher ungewöhnlichen Geständnis hat Torsten Toeller, Gründer und Inhaber der Heimtierbedarfs-Kette Fressnapf, die Bilanzpressekonferenz eröffnet. Toeller räumte ein, kurz nach Gründung des Unternehmens vor 30 Jahren habe er seine Besitztümer verkaufen müssen, um das Unternehmen am Leben zu halten.

Gelingen soll dies mit einer Ausweitung des Online-Angebotes durch „Ship from Store“: Online-Bestellungen sollen künftig direkt an die Filiale in der Umgebung gehen. Dort soll die Bestellung sofort bearbeitet werden und dann mit Absprache des Kunden per Fahrradkuriere geliefert werden. In der Theorie könne der Kunde bereits eine Stunde nach Bestellung die Lieferung erhalten. Zunächst will man die Strategie in 30 Läden testen.