Tierbedarf Fressnapf holt Finanzinvestor an Bord

Fressnapf und Cinven haben zusammen vor zwei Jahren den italienischen Tierbedarfshändler Arcaplanet gekauft. Da hatte Cinven die Mehrheit; Fressnapf war Juniorpartner und brachte seine italienische Tochter Maxizoo in die neue Ehe ein.. Jetzt übernehmen die Krefelder Arcaplanet komplett, und Cinven wird Miteigentümer bei Fressnapf. Toeller und Co. sehen die Verstärkung des Engagements in Südeuropa als wesentlichen Wachstumsschritt: „Durch die Akquisition von Arcaplanet erweitert Fressnapf seine Marktpräsenz in Italien und sein europaweites Filialnetz um über 560 Standorte auf rund 2600 in 14 Ländern und um über 700 Millionen Euro Umsatz auf einen geplanten Bruttoumsatz von etwa fünf Milliarden Euro“, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Man wolle künftig der beste und wachstumsstärkste Tierbedarfshändler in Europa sein. Das könnte den Abstand zum Branchenzweiten Zooplus deutlich vergrößern. Der gehört zwei anderen Finanzinvestoren, der EQT-Gruppe aus Schweden und der Hellman & Friedman-Group aus San Francisco.