Düsseldorf Am Freitag gibt es erneut Streiks an NRW-Airports

/Köln (rky) An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn werden am Freitag vorraussichtlich massenhaft Flüge ausfallen, weil die Gewerkschaft Verdi wieder zum Warnstreik aufruft. In Düsseldorf werde es einen „Notbetrieb“ geben, gab der Betreiber am Mittwoch bekannt. Ursprünglich waren 368 Flugbewegungen (185 Starts/183 Landungen) am größten NRW-Flughafen vorgesehen, jetzt sind es sehr viel weniger. Ähnlich sieht die Lage in Köln/Bonn als zweitgrößtem Airport von NRW aus.