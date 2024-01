Verdi kündigt Streik an Millionen Menschen betroffen – Freitag fahren fast keine Busse und Bahnen

Nachdem am Montag der Arbeitskampf bei der Bahn vorzeitig zu Ende gegangen ist, weil der Vorstand nun doch über eine starke Verkürzung der Arbeitszeit verhandeln will, stehen am Freitag bei Straßenbahnen und Bussen Streiks wegen der Arbeitsbedingungen an. Das kündigte die Gewerkschaft Verdi in Berlin für die Bundesebene und in Düsseldorf gegenüber unserer Redaktion für NRW an. „Da jetzt in allen Bundesländern Tarifverhandlungen stattgefunden haben und ohne Ergebnis geblieben sind, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um mehr Druck auf die Arbeitgeber zu machen“, erklärte die Vize-Verdi-Vorsitzende Christine Behle in Berlin. „Wir brauchen Ausgleichstage für die hohe Belastung“, sagte Heinz Rech, Verhandlungsführer für die ÖPNV-Verhandlungen von Verdi-NRW. „Dafür werden wir massiv Druck machen.“