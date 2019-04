Studie der Hochschule Niederrhein : Frauen fahren lieber SUV als E-Auto

Mönchengladbach Frauen kaufen seltener ein E-Auto als Männer. Liegt das daran, dass sie Technikmuffel sind?

Zwischen 2010 und 2017 stieg der Anteil der SUVs, also großer, geländewagenartiger Fahrzeuge, an allen Fahrzeugen mit weiblichem Halter demnach um 3,5 Prozent. In absoluten Zahlen verdreifachte sich die Zahl der SUVs von Frauen sogar von 322.000 auf knapp eine Million. Damit unterscheidet sich das Kaufverhalten von Frauen in diesem Bereich nicht grundsätzlich von dem der Männer, denn der SUV-Anteil auf deutschen Straßen ist geschlechterübergreifend stark gestiegen. Bei Elektroautos zögern Frauen aber offenbar deutlich länger als Männer.