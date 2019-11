Übernahme : Französischer Luxuskonzern kauft Tiffany

Paris Das Unternehmen LVMH ist bekannt für Edel-Marken wie Louis Vuitton oder Dior. Nun kommt der US-Juwelier hinzu.

Der Preis ist höher als erwartet. Das US-Unternehmen Tiffany wird für 16,2 Milliarden Dollar (14,7 Milliarden Euro) an den französischen Luxusgüterkonzern LVMH verkauft. Das bedeute einen Preis in Höhe von 135 US-Dollar je Aktie, wie LVMH am Montag in Paris mitteilte. Es gebe eine endgültige Vereinbarung für die Übernahme, die Aktionäre von Tiffany müssten allerdings noch zustimmen. Die Übernahme soll Mitte kommenden Jahres abgeschlossen werden.