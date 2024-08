Luftverkehr Frankfurter Flughafen stundenlang ohne Strom – Verspätungen am Dienstag

Frankfurt · Am Frankfurter Flughafen ist in der Nacht der Strom für mehrere Stunden ausgefallen. Die Sicherheit war nicht beeinträchtigt. Einige Reisende dürften die Folgen jedoch noch am Dienstag zu spüren bekommen. Der Flughafenbetreiber erwartet zudem weniger Passagiere in 2024 – woran das liegt.

06.08.2024 , 08:46 Uhr

Nach einem Stromausfall in der Nacht kann es am Frankfurter Flughafen noch zu Verspätungen kommen. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa

Nach einem stundenlangen Stromausfall in der Nacht zum Dienstag kann es im Ferienreiseverkehr am Frankfurter Flughafen im Tagesverlauf noch zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. Unter anderem könnten Flüge der Discover Airlines und der Lufthansa betroffen sein, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. Reisenden empfahl er, sich vorab über ihre Flüge zu informieren. Welche Rechte Reisende bei Ausfällen und Verspätungen haben Technische Probleme an Flughäfen Welche Rechte Reisende bei Ausfällen und Verspätungen haben Ein Trafo-Ausfall in einem Umspannwerk habe nach bisherigen Erkenntnissen den Stromausfall ausgelöst. Der Vorfall habe sich etwa gegen 23.00 Uhr und damit zu Beginn des Nachtflugverbotes ereignet. Die Notstromversorgung, die alle sicherheitsrelevanten Systeme versorge, sei angesprungen, sagte der Sprecher. Die Sicherheit an Deutschlands größtem Flughafen sei zu keiner Zeit gefährdet gewesen. Zahl der Verspätungen steigt, aber was kann der Flughafen dafür? Airport Düsseldorf Zahl der Verspätungen steigt, aber was kann der Flughafen dafür? Betroffen von dem Stromausfall waren der Bereich A und teilweise auch B im Terminal 1 des Airports. Dieser Sektor wird vor allem von der Lufthansa genutzt. Gegen 3.30 Uhr und somit noch vor der Wiederaufnahme des regulären Flugbetriebs um 5.00 Uhr sei die Stromversorgung wieder hergestellt gewesen. Bei der Lufthansa könne es an den Check-Inn-Automaten noch zu Ausfällen kommen, dadurch müsse das Gepäck teilweise manuell abgeräumt werden, sagte der Sprecher. Mit rund 189 000 erwarteten Fluggästen und 1242 Flugbewegungen sei der Dienstag zwar kein Tag, an der der Flughafen unter Höchstlast stehe, dennoch seien Beeinträchtigungen gerade für die Flugreisenden morgens und in der Ferienzeit natürlich ungünstig. Probleme bei Boeing und Airbus – Fraport erwartet weniger Passagiere am Frankfurter Flughafen Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport bekommt die Probleme bei Boeing zu spüren. Wegen Lieferengpässen bei Flugzeugen für den Hauptkunden Lufthansa werden in Frankfurt dieses Jahr weniger Fluggäste abgefertigt, als bisher erhofft, wie Fraport in Frankfurt mitteilte. Der Vorstand erwartet nun nur noch die untere Hälfte der bislang angepeilten Spanne von 61 bis 65 Millionen Passagieren an Deutschlands größtem Flughafen. Ein weiterer Grund seien weitere Wartungsintervalle für den Airbus 320. Im zweiten Quartal lief es für Fraport derweil besser als Analysten erwartet hatten. In den drei Monaten bis Ende Juni stieg der Umsatz um fast 11 Prozent auf rund 1,15 Milliarden Euro. Davon blieben als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) knapp 355 Millionen Euro. Unter dem Strich belief sich der Gewinn auf 134 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte dieser noch bei 102 Millionen gelegen. Die Prognosen für den operativen Gewinn bestätigte das Management um Chef Stefan Schulte. Der US-Flugzeugbauer Boeing darf die Produktion seiner Mittelstreckenjets wegen Qualitätsmängeln nicht weiter hochfahren. Und hunderte Airbus-Maschinen müssen länger am Boden bleiben, weil der Triebwerkshersteller Pratt & Whitney seine Turbinen vorzeitig in die Werkstätten zurückbeordert hat. © dpa-infocom, dpa:240806-930-195289/1

(aku/dpa)