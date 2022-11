Frank Thelen diskutiert mit Gründern : Wie der Onlinehandel erfolgreicher werden kann

Köln Während der Corona-Hochphase erlebte der E-Commerce einen Boom, jetzt gehen die Umsätze deutlich zurück. Warum das so ist und wie man es besser machen könnte – darüber sprach Frank Thelen mit Gründern wie Philipp Westermeyer und Marcus Diekmann.

Frank Thelen ist in der Gründerszene umstritten. Aber wenn er zu einer hybriden Produktpremiere einlädt, dann kommen die Großen wie Philipp Westermeyer (OMR) oder Marcus Diekmann (Job Aid Ukraine). Schließlich ging es am Donnerstagnachmittag auch um nichts Geringeres als „das Gehirn“ hinter rund 2000 Handel-Start-ups und Mittelständlern, wie es in der Ankündigung hieß – die Software Xentral #NextGen der Gründer Claudia und Benedikt Sauter. Sie bündelt und automatisiert Prozesse im Online-Handel. Für Thelen war sie anfangs ein „Pain Killer“ (dt. Schmerzlinderer), wie er sagt – heute erleichtere sie Onlinehändlern das Leben.

Doch was genau war das? Und wie könnte er an seinen Pandemie-Erfolg anknüpfen? Philipp Westermeyer hat sich angeschaut, welche günstigen Werbestrategien 2022 im E-Commerce besonders gut funktioniert haben. Viele Unternehmen hätten es zum Beispiel geschafft, ihre Produkte im Feed potenzieller Kunden zu platzieren, ohne Werbung auf den sozialen Medien zu schalten. So auch die Hotelsuchmaschine Trivago. Sie sponsorte die Trainingstrikots für die Fußballspieler von Chelsea London. Und weil das Training festgehalten und die Fotos gepostet wurden, sahen auch viele der mehr als 36 Millionen Follower auf Instagram das Trivago-Logo immer wieder. Gekostet habe es das Unternehmen laut Westermeyer nur rund acht Millionen Euro. Hätte es direkte Werbung geschaltet, wären die Kosten vermutlich mindestens vier Mal so hoch ausgefallen. Eine andere Marketingstrategie war Außenwerbung an besonderen Orten oder mit einem Flugzeug Markennamen in den Himmel schreiben. Viele Menschen fotografierten dann die Kondensstreifen und googelten, was hinter dem Schriftzug stecke.