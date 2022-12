Fotovoltaik und Windkraft Ökostromerzeugung 2022 gestiegen

Die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien ist in Deutschland weiter gestiegen. Die Produktion liege nach vorläufigen Berechnungen neun Prozent über dem Vorjahr, teilte die Umweltbundesamt-Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) am Montag mit. Die gesamte Ökostromerzeugung werde zwar mit etwa 256 Terawattstunden höher als in den Vorjahren sein. Sie liege damit aber unter dem im Erneuerbaren Energien-Gesetz angepeilten Wert von 269 Terawattstunden.