Sex-Szenen und Amokläufe in Spiele-Apps „Die Inhalte haben uns schockiert“

Was klingt wie ein Amoklauf, ist eine Szene aus dem Handy-Spiel „Roblox – Blood Overhaul“, das ab 12 Jahren empfohlen wird. Es ist eine von 16 populären Android-Apps für Kinder und Jugendliche, die die Stiftung Warentest in drei Kategorien untersucht hat: Kindgerechte Inhalte, Spieledruck und Kaufdruck. Mit dabei waren unter anderem auch Fortnite, Gardenscapes, Brawl Stars, Subway Surfers und Pokémon Go. Dabei kam heraus, dass all diese Handy-Spiele nur so vor problematischen Inhalten strotzen – von Gewaltszenen wie dem Amoklauf bei Roblox über sexuelle Inhalte bis zu Erwachsenen, die die minderjährigen Nutzer innerhalb der Apps anschreiben können. Nur bei einem einzigen Spiel gab es kaum etwas zu beanstanden: Minecraft. Die Inhalte seien kindgerecht, der einmalige Kaufpreis von acht Euro in Ordnung. Alle anderen Apps fielen im Test durch.