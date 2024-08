Auto liebstes Fortbewegungsmittel Rad- und Bahnfahren immer unbeliebter – was sich ändern müsste

Es könnte alles so einfach sein, sangen die Fantastischen Vier schon 2007 – und schoben schnell nach: „Isses aber nicht“. Der Songtext passt auf so vieles im Leben, er ist universell anwendbar – und so auch auf die Ergebnisse einer neuen repräsentativen Mobilitätsstudie des Versicherers Huk-Coburg. Die besagt, dass das Auto – trotz Klimakrise – immer noch das liebste Fortbewegungsmittel der Deutschen ist und die Beliebtheit der umweltfreundlichen Variante – des Fahrrads – rapide abnimmt. Auch die Kritik am Schienennetz wächst. Denn das ist bekanntermaßen marode, und es wird Jahrzehnte dauern, die Bahn-Infrastruktur weiter auszubauen. Ja, es könnte alles so einfach sein – hätte die Politik früher andere Entscheidungen getroffen.