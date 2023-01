Mit dem Fund in Schweden gegen Chinas Übermacht Das Geheimnis der Seltenen Erden

Sie stecken in allem, was das moderne Leben ausmacht: in Smartphones, LED-Leuchten, Katalysatoren, Festplatten. Sie werden für Kontrastmittel und Laser in der Medizin benötigt, für Magnete in Windrädern und Batterien von Elektroautos. Seltene Erden sind ein zentraler Rohstoff für die Industrie – und kommen meist aus China. Umso größer war die Begeisterung, als der schwedische Bergbaukonzern LKAB unlängst einen großen Fund in Kiruna meldete. „Das ist eine gute Nachricht nicht nur für die Region, sondern auch für Europa und das Klima“, erklärte LKAB-Chef Jan Moström. Was ist dran?