Verbraucherorganisation kritisiert Label Tiere leiden auch auf Bio-Höfen

Im ersten Moment klingt es wie eine Errungenschaft in Sachen Tierschutz: Im Sommer soll ein neues Tierwohllabel Einzug in die deutschen Supermärkte halten. Zunächst weist es nur auf die Haltungsbedingungen von Schweinen hin, später wird das Siegel auch auf Rind, Geflügel und verarbeitetem Fleisch zu finden sein. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hatte den entsprechenden Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der im Oktober vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Doch schon bevor das Gesetz überhaupt in Kraft tritt, gibt es lautstarke Kritik: Die Verbraucherorganisation Foodwatch prangert an, dass die Haltungsbedingungen nur wenig über den Gesundheitszustand von Nutztieren aussagten. Sie hat am Dienstag den Report „Tierleid im Einkaufskorb“ veröffentlicht, der zeigt: Selbst auf Bio-Bauernhöfen leiden wohl viele Schweine, Hühner und Kühe.