Urlauber werden manchmal umgeleitet Die Folgen der Flughafen- und Bahnstreiks für Reisende

Die zwei großen NRW-Airports gehen von erheblichen Einschränkungen des Verkehrs am Donnerstag und Freitag aus. Ab Düsseldorf sind an den zwei Tagen jeweils rund 400 Starts – und Landungen geplant, ab der Domstadt stehen am Donnerstag 204 Flüge auf dem Programm, am Freitag 225. Beide Airports gehen davon aus, dass viele Flüge gestrichen oder verlegt werden oder nur mit Verspätung starten. Reisende sollten sich bei ihrer Airline informieren. Um die Fluggastkontrollen zu beschleunigen, sollte das Handgepäck auf ein Minimum reduziert werden. Konkret vom Arbeitskampf betroffen sind nämlich vorrangig die Sicherheitskontrollen, weil die Gewerkschaft Verdi hier höhere Zuschläge durchsetzen will.