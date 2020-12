Rekord durch sogenannte Innovationsprämie : Förderung von E-Autos in 2020 auf mehr als halbe Milliarde Euro versechsfacht

Ein Elektroauto wird an einer Ladestation in Düsseldorf geladen (Archiv). Foto: dpa/Martin Gerten

Exklusiv Berlin In diesem Jahr sind für deutlich mehr Elektroautos Förderprämien beantragt worden. Allein im Dezember flossen fast 190 Millionen Euro an die Käufer von reinen E-Autos, Plug-in-Hybriden und Fahrzeugen mit Brennstoffzelle. Hintergrund sind die von der Bundesregierung aufgestockten Mittel.

Nie zuvor wurden in Deutschland so viele Autos mit alternativen Antrieben gefördert wie in 2020. Das geht aus Zahlen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) hervor, die unserer Redaktion vorliegen. Demnach wuchs die ausgezahlte Fördersumme von gut 98 Millionen Euro in 2019 auf 652 Millionen in 2020 – eine Steigerung um das Sechseinhalbfache. „Im Jahr 2020 haben wir bei der Elektromobilität in Deutschland einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht“, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).