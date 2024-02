Versicherungen Flutkatastrophen besser vorbeugen

Das heißt zum Beispiel: Da, wo ausgewiesene Hochwasserzonen sind, sollten keine Gebäude mehr entstehen. Die Versicherer sprechen sich für ein Neubauverbot in solchen Gebieten aus. „Es ist gefährlich und gefährdend, dass in Überschwemmungsgebieten weiterhin Bauland ausgewiesen wird und neu gebaut werden darf”, so Käfer-Rohrbach. Zwar trifft das große Hochwasser-Risiko insgesamt nur 322.500 Fälle der in der GDV-Untersuchung betrachteten 22,4 Millionen Adressen bundesweit, aber das reicht, um Schäden in Milliardenhöhe auszulösen. Insofern sind die 28.000 Adressen, die in Nordrhein-Westfalen als hochwassergefährdet gelten, auch alles andere als unbedenklich. Die meisten hochwassergefährdeten Gebäude im bevölkerungsreichsten Bundesland liegen nach den Angaben der GDV-Statistiker in Bonn (Anteil von 4,2 Prozent), in den Kreisen Höxter (zwei Prozent) und Euskirchen (1,8 Prozent). Nordrhein-Westfalen liegt mit 0,5 Prozent bei der Gefahrenanalyse der Versicherer insgesamt im Mittelfeld.