Freiwilliger Ausgleich für die Umweltlast So wird Fliegen harmloser fürs Klima

Zertifikatekauf Der einfachste Weg, um die Klimabelastung durch einen Flug auszugleichen, ist entsprechende Ausgleichszertikate zu kaufen. Eine der angesehensten Adressen ist Atmosfair aus Hamburg. Hier können Kunden online ausrechnen, wie viel CO 2 wegen ihres Fluges emittiert wurde. Sie können dann ein entsprechendes Ausgleichspapier digital erwerben. Das Geld wird dann in Klimaschutzprojekte wie das Aufforsten von Wäldern investiert. Beim Berechnen der Zertifikatekosten zeigt sich, wie viel stärker Langstreckenflüge das Klima belasten als Flüge auf kurzen Distanzen. Fliegt ein Bürger von Frankfurt nach Buenos Aires (Argentinien) in der Economy, wird die Atmosphäre mit 2440 Kilo CO 2 belastet. Nur etwas mehr als ein Zehntel dieser Belastung wird ausgestoßen, geht die Reise nach Mallorca. Und nutzen Reisende auf der Langstrecke die Business-Class oder die First-Class, steigt die Belastung noch einmal massiv, weil für diese Reisenden viel mehr Platz im Jet nötig ist. Konkret: Ein normaler Ferienurlauber müsste nur neun Euro an Atmosfair überweisen, um seinen Mallorca-Trip klimaneutral zu gestalten. Wenn ein Rockmusiker dagegen für einen Auftritt von Deutschland nach Buenos Aires First Class fliegen würde, wären für den Klimaablass 183 Euro fällig.