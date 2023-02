Innerdeutsche Flüge immer unwichtiger Flugpreise werden 2023 weiter steigen

Die Passagiere an den meisten Flughäfen Deutschlands müssen sich in diesem Sommer wohl wieder auf Warteschlangen einstellen, ganz so schlimm wie 2022 wird es aber wohl nicht. Gleichzeitig ist mit weiter steigenden Ticketpreisen zu rechnen. Das sind zwei der Hauptaussagen der Jahrespressekonferenz des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) vom Mittwoch.