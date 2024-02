Düsseldorf und Köln betroffen Was Passagiere zum Airport-Streik wissen müssen

Auf kurzen Routen sind dies die Bahn oder das Auto, abgesehen davon, dass viele Geschäftsreisende Termine einfach verschieben oder in eine Videokonferenz verwandeln. Wer zu einem entfernteren Ziel fliegen will, kann prüfen, ob es ab Weeze, Dortmund, Münster-Osnabrück oder auch Eindhoven und Amsterdam eine Verbindung gibt. Da die Flüge aktuell aber nicht sehr ausgelastet sind, ist oft sicherlich die einfachste und realistischste Option, einfach erst am Freitag oder Samstag loszujetten. Eurowings bietet am Freitag interessanterweise zwar keine Tickets von Düsseldorf nach Mallorca an, aber samstags gibt es sie ab 210 Euro. Nach Teneriffa sieht es vergleichbar aus. Ein Ticket am Samstag kostete am Mittwoch mindestens 250 Euro.