Luftverkehr Weiter viel Ärger um Nachtlandungen am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf · Zum Glück ist die Pünktlichkeit am Airport Düsseldorf massiv gestiegen in 2023, aber im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie landen mehr Jets erst kurz vor Mitternacht. Was nun eine Bürgerinitiative fordert – und wie Eurowings reagiert.

02.01.2024 , 21:15 Uhr

Landungen in der Abenddämmerung sind in Düsseldorf kein Problem – aber nach 23 Uhr sind Landungen eigentlich unerwünscht. (Archiv) Foto: dpa/Marcel Kusch