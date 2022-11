Reform der Passagierkontrollen Wie das Flughafenchaos in Düsseldorf und Köln endlich enden soll

Das Desaster an den zwei großen Flughäfen von NRW, Düsseldorf und Köln-Bonn, soll endlich vorbeigehen. Nachdem Passagiere während der Oster- und Sommerferien und auch noch im Herbst immer wieder äußerst lange Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen hinnehmen mussten, haben sich Flughafenverband ADV und das Bundesinnenministerium darauf geeinigt, dass man gemeinsam prüft, ob die Flughäfen am Rhein die Sicherheitskontrollen selber steuern anstatt dies der relativ bürokratisch arbeitenden Bundespolizei zu überlassen. „Die großen Flughäfen stehen bereit, ihre Rolle als zentraler Koordinator aller Prozesse im Terminal und am Flughafen, auch im Bereich der Luftsicherheitskontrollen wahrzunehmen“, sagt Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, unserer Redaktion. Und nachdem sich das Bundesinnenministerium und der Flughafen Frankfurt bereits darauf einigten, dass der Airport ab Januar dort die Kontrollen steuert, soll dies nun für die zwei großen NRW-Airports geplant werden: Frankfurt sei ein „wegweisendes Leuchtturmprojekt“, so Beisel. Zur Lage an den anderen großen Airports wie insbesondere NRW werde der ADV „in Kürze entsprechende Gespräche mit dem Bundesinnenministerium“ beginnen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte bei einem Empfang des Luftfahrtverbandes BDL, sie strebe an, in Düsseldorf und Köln das „Frankfurter Modell“ zu übernehmen. Das berichten mehrere Quellen.