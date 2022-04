Reiselust kehrt zurück : Flughäfen in starkem Aufwärtstrend

Der Flughafen Düsseldorf wickelt in NRW den meisten Verkehr ab. Foto: dpa/Kevin Kurek

Düsseldorf Nur wenige Wirtschaftsbereiche wurden von Corona mehr getroffen als die Airports. Nun geht es langsam wieder aufwärts, zeigen die Zahlen.

Die Airports bundesweit und in NRW hatten im Februar erheblich mehr Passagiere als vor einem Jahr mitten in der Corona-Krise, doch das Niveau liegt noch immer 60 Prozent unter dem Niveau des Februar 2019 vor der Pandemie. Das zeigen die Monatszahlen des Flughafenverbandes ADV. Konkret stieg die Zahl der Passagiere um 382 Prozent auf 6,4 Millionen bundesweit im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Zahl der Flüge lag bei bundesweit 88.000, das sind 111 Prozent mehr als vor einem Jahr. Weil die Fluganzahl viel langsamer wuchs als die Zahl der Passagiere, waren die Jets also viel voller. 2019 hatte es aber noch doppelt so viele Flüge gegeben.

Am meisten legt der Europa-Verkehr zu mit einem Plus von 474 Prozent bei den Passagieren, weil Ferienflüge und Besuche bei Freunden und Verwandten sich auf die Hälfte des früheren Niveaus erholen. Passagiere nach Übersee legten nur um 280 Prozent zu auf 1,19 Millionen Passagiere bundesweit, 59,3 Prozent weniger als noch in 2019. Innerdeutsche Flüge liegen deutlich unter dem Durchschnitt, weil Geschäftsreisende lieber in den ICE steigen und weiterhin viel mehr Video-Konferenzen machen als früher. Innerdeutsch waren im Februar nur 800.000 Menschen mit dem Jet unterwegs, sehr viele davon Umsteiger an den großen Drehkreuzen Frankfurt und München. Bezüglich des Ostergeschäftes sind die Airports aber optimistisch: „Der Blick in die Buchungssysteme zeigt eine große Reiselust in Deutschland und nährt die Hoffnungen auf eine starke Osterreisewelle.“