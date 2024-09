Airport Düsseldorf Reisende sollen ihr Gepäck künftig noch schneller bekommen

Der Airport Düsseldorf will die Gepäcklaufzeit noch einmal beschleunigen. Dies kündigte bei einer Fachtagung von Reiseexperten Holger Sommer an, leitender Vertriebsmanager des Flughafens. Es sei bereits gelungen, die Gepäcklaufzeit gegenüber früheren Jahren „deutlich“ zu erhöhen. Es dauere nun 21 Minuten, bis der erste Koffer auf dem Gepäckband sei. Jetzt plane der Airport aber die dritte Phase des Effizienzprogrammes „Off-Block“, mit dem Flughafenchef Lars Redeligx die früher so chaotischen Abläufe erheblich verbessert hat, wobei künftig gerade der Gepäcktransport unter die Lupe genommen werden soll, so Sommer.