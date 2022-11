Drohende Flugabsagen? NRW-Airports fürchten Aktionen von Klimaklebern

Die zwei NRW-Großflughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn sowie die Bundespolizei sorgen sich offensichtlich, dass ihnen wie in Berlin eine zeitweise Besetzung eines Rollfeldes durch am Boden festgeklebte Klimaaktivisten droht. „Wir verfolgen die Entwicklungen rund um die Klimaproteste sehr genau und sind im engen Austausch mit allen Sicherheitsbehörden“, erklärt der Flughafen Düsseldorf auf Anfrage. Die Sicherheitskräfte seien „für die aktuellen Formen des Protestes sensibilisiert“. Das Sicherheitskonzept würde regelmäßig aktualisiert, um „das Flughafengelände auf bestmögliche Weise“ abzuschirmen. In Berlin waren die Aktivisten ohne große Mühe auf das Rollfeld gekommen, indem sie einen Sicherheitszaum einfach durchgeknipst hatten.